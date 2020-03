Harry Styles sta approfittando della quarantena per imparare l'italiano e la lingua dei segni

Ormai anche gli altri paesi stanno prendendo le stesse misure restrittive prese dall'Italia già da ormai due settimane a causa dell'emergenza causata dal Coronavirus e, anche negli stati dove è ancora possibile uscire di casa, molte persone si sono imposte l'auto isolamento. Tra queste, c'è anche Harry Styles.

Intervistato da BBC Radio 1, il cantante ha raccontato come sta passando il tempo: "Un po' è dura, ma va tutto bene. Sono fortunato, sono con alcuni amici nel nostro rifugio di auto isolamento. E' molto strano, ma restiamo attenti, ascoltiamo musica, facciamo qualche gioco, ci facciamo le maschere. Insomma, le classifche cose da quarantena."

Harry, poi, ha confessato che sta usando il tempo in casa per studiare e imparare cose nuove, tra cui l'italiano e la lingua dei segni: "Questo è il momento perfetto per imparare cose nuove o provare un nuovo hobby. Abbiamo tutte il tempo del mondo. Sto imparando l'italiano e la lingua dei segni."

Non vediamo l'ora di vedere i risultati!

