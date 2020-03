Ennio Morricone contro i flashmob dai balconi: "Simpatici, ma inopportuni"

Durante l'emergenza sanitaria che ha costretto il Governo a imporre l'isolamento ai cittadini italiani, chiedendo loro di non uscire dalle proprie abitazioni, se non per necessità, i flashmob sonori dai balconi sono uno dei pochi momenti di serenità per tanti italiani.

Ma c'è chi non è d'accordo con questa iniziativa che ormai si è sparsa da Nord a Sud. Ad esempio, Ennio Morricone, si è detto contro i flashmob dai balconi, perché inopportuni in questa situazione.

"La musica? Per me ha un valore assoluto e importantissimo, ma in questo momento non ha nessun valore. Non è che in una situazione del genere mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade" ha raccontato il compositore, intervistato dall'HuffPost: "Sono chiuso a casa con mia moglie Maria e penso che questo isolamento necessario stabilito dal Governo sarà sufficiente ad arginare il male che in qualche maniera ci circonda. Non compongo e non ascolto musica, non è questo il momento."

E, parlando dei flashmob dai balconi, ecco cosa ha detto Ennio: "A me questo fatto che molti cantino dai balconi o tra di loro e che sventolino le bandiere, da un lato fa simpatia, dall’altro lo ritengo inopportuno. Certo, un po’ di leggerezza può aiutare, non c’è alcun dubbio, ma in questi giorni c’è stata una percentuale molto alta di morti e ci vorrebbe più rispetto. Mi chiedo cosa pensino tutte quelle persone in quei momenti: secondo me pensano solo a loro stesse."

Ascolta la nostra web radio dedicata ai classici!