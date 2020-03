Cesare Cremonini ha messo all'asta le luminarie di Bologna per raccogliere fondi contro il Coronavirus

Anche Cesare Cremonini sta partecipando alle numerose raccolte fondi nate durante questo periodo di emergenza sanitaria, per supportare gli ospedali italiani, in carenza di posti letto nelle terapie intensive.

Il cantante bolognese, infatti, ha comunicato che sono state messe all'asta le luminarie che durante lo scorso Natale hanno illuminato via D'Azeglio a Bologna e che contengono il testo della sua canzone Nessuno vuole essere Robin.

L'asta è partita giovedì 19 marzo e la prima frase è stata acquistata da Cesare in persona: "Il ricavato dell’asta andrà al progetto 'più forti INSIEME' con cui la Fondazione Sant’Orsola Onlus sostiene gli ospedali di Bologna nell’emergenza Coronavirus" ha spiegato su Instagram: "Le donazioni saranno utilizzate per attivare nuovi posti in terapia intensiva e aprire nuovi reparti per chi contrae la malattia, ma anche per sostenere con servizi e aiuti concreti il personale che lavora in prima linea per difendere la salute di tutti e che porta sulle proprie spalle il peso maggiore di questa crisi."

Infatti, ha spiegato Cesare, il personale sanitario che non se la sente di tornare a casa, dopo il lavoro, potrà usufruire, gratuitamente, di una stanza d'albergo, grazie alle donazioni.