Due piccoli violinisti siciliani suonano "Viva la Vida": i Coldplay rispondono

I due piccoli violinisti, protagonista di questa bella vicenda, sono Mirko e Valerio, due 12enni di Agrigento, in Sicilia. Durante la quarantena a cui è costretta l'Italia, per limitare i contagi da Coronavirus, i due ragazzi hanno improvvisato un concerto in casa con i loro violini.

Durante l'improvvisato concerto casalingo, Mirko e Valerio hanno suonato anche Viva La Vida, famosissimo brano del gruppo britannico Coldplay. Che hanno davvero apprezzato la loro esibizione.

Infatti, il gruppo è riuscito a vedere l'esibizione dei due violinisti. I ragazzi hanno caricato, infatti, il loro video sulla loro pagina Facebook, dove ha ricevuto tantissimi commenti, views e like. Successivamente, il video di Viva La Vida è finito su YouTube, dove è stato visto dai Coldplay, che lo hanno condiviso nel loro profilo Twitter.

"Grazie, ragazzi! Forza! love c, g, w, j & p" scrive il gruppo, ringraziando, appunto Mirko e Valerio.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!