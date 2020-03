Jennifer Lopez: morto a 51 anni il suo ex fidanzato David Cruz

È morto all'età di 51 anni David Cruz, ex di Jennifer Lopez. Cruz era stato il primo amore della popstar. I due si erano conosciuti e innamorati ai tempi del liceo, quando lei aveva appena 15 anni, e sono rimasti insieme per circa 10 anni, separandosi definitivamente a metà degli anni '90 a causa del crescente (e ingombrante) successo di JLo.

Cruz è morto sabato scorso al Mount Sinai West Hospital di Manhattan per le complicanze di una malattia cardiaca. La notizia è stata diffusa da TMZ e poi dai tabloid americani.

Dopo la fine della loro storia, mentre Jennifer ha avuto una serie di relazioni (anche piuttosto turbolente), David ha incontrato un'altra donna con cui ha avuto una storia d'amore durata 18 anni.

Isa, questo il suo nome, ha dedicato al compagno un dolce messaggio d'addio: "Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un Ti amo".

(Credits photo: dailymail.co.uk)

