Rita Pavone condivide una foto di un anziano in difficoltà per il Coronavirus: in realtà è Pietro Pacciani

In questo periodo, tra fake news e bufale, è facile confondersi e prendere per vere delle notizie che, in verità, non lo sono. Ed è quello che è successo a Rita Pavone.

La cantante, infatti, è molto attiva sui social, e spesso commenta quello che approva o meno. Ma questa volta, ha commesso una simpatica gaffe.

Rita ha condiviso sul suo profilo Twitter un tweet di un altro profilo, dove possiamo vedere la foto di un signore, con questa descrizione: "Questo è nonno Amedeo, è in pensione da 23 anni dopo aver lavorato tutta la vita; è a casa da solo con la febbre alta, nessuno può avvicinarsi e gli hanno negato il tampone. Ritwitta se hai un cuore."

La cantante, pensando di fare una buona azione, ha condiviso la foto, senza però rendersi conto che quello nella foto era Pietro Pacciani, uomo condannato per omicidio, inizialmente identificato come Il Mostro di Firenze.