Fedez contro il canale Youtube Social Boom per un video dove dei pugili picchiano dei ragazzini

Fedez non ha mai avuto paura di condividere la sua opinione con i suoi quasi 10 milioni di follower. E questa volta, è sceso in campo perché indignato per alcuni contenuti che ha trovato su Youtube.

Infatti, il rapper ha pubblicato alcune Instagram Stories, dove si scaglia contro un canale Youtube chiamato Social Boom. Il suddetto canale ha pubblicato un video dal titolo "Gallagher massacrato di botte insieme a Sky e Wok" e mostra dei boxer che picchiano altri tre ragazzi.

Il video, ora, è stato cancellato, ma è stato primo nelle tendenze per diverse ore. E da qui arriva lo sfogo di Fedez: "In questo momento, primo in Tendenze su YouTube c’è un video in cui quattro pugili professionisti picchiano e pestano tre ragazzi inermi" inizia il rapper, chiedendo poi al social di eliminare il canale: "Adesso mi rivolgo direttamente a YouTube Italia: ma quanto ci mettete a buttare giù questo c***o di canale, me lo spiegate?"

"Cioè, cosa vogliamo spiegare al pubblico giovane? Che se fai un video in cui ci sono persone che vengono picchiate finisci primo in tendenza?" ha continuato Fedez: "Stiamo parlando dello stesso canale di una persona che è andata nella zona rossa di Codogno, dove dei ragazzini, per spirito di emulazione e per avere lo stesso ritorno di immagine, potevano fare le stesse s*******e che ha fatto questo? Quanto ci vogliamo mettere a buttare giù questo canale, YouTube Italia? Ci vogliamo svegliare?"

Visualizza questo post su Instagram @fedez VS @socialboomreal Un post condiviso da TRASH DEL TUBO (@trashdeltubo) in data: 23 Mar 2020 alle ore 6:10 PDT

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!