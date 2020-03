Lady Gaga rinvia l'uscita di Chromatica a causa del Coronavirus

Il sesto album di Lady Gaga, Chromatica, era attesissimo da milioni di fan in tutto il mondo. Ma data la grave situazione che il mondo sta vivendo, a causa del Coronavirus, l'album non uscirà il 10 aprile, come previsto, ma successivamente.

L'annuncio è stato dato dalla stessa cantante, nel suo profilo Instagram. Lady Gaga scrive: "Sappiate che sto pensando a voi e alla vostra salute. La decisione che ho preso è molto dura, ma dovuto. Annuncerò presto una nuova data. Credo che l'arte abbia il compito di regalare gioia, soprattutto in un momento come questo, ma davvero non era possibile con questa pandemia globale."

Lady Gaga, in questi giorni, è in quarantena a casa sua, insieme ai suoi cani, e ha specificato che, invece di pensare alla musica, preferisce aiutare chi ha bisogno: "Preferisco concentrarmi su altre cose, aiutare per la realizzazione di nuove attrezzature mediche, assicurare ai bambini delle scuole pubbliche l'assistenza di cui hanno bisogno. Dobbiamo aiutare tutti coloro i quali saranno colpiti dal punto di vista finanziario."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 24 Mar 2020 alle ore 9:02 PDT

Oltre allo slittamento dell'uscita dell'album, la cantante ha parlato del tour rimandato di Las Vegas e ha anche svelato che, quest'anno, sarebbe stata ospite del Coachella.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!