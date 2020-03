Vasco Rossi racconta un'annedoto su Vita Spericolata: "In Germania volevano cambiare il testo"

"Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen" tutti conosciamo queste celebri frasi della canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi. E il cantante, in occasione del 90esimo anniversario della nascita di Steve McQueen, ha ricordato un divertente annedoto riguardante proprio la canzone.

Vasco ha raccontato su Instagram, dove ha condiviso un collage di foto dove si vede McQueen e il Blasco nelle stesse pose. "Il 24 marzo 1930, esattamente 90 anni fa, nasceva Steve McQueen, attore divenuto leggenda per la sua vita spericolata.

"Voglio una vita spericolata Voglio una vita come Steve McQueen!" Mi chiesero anche di tradurla in tedesco" così inizia il post del rocker, che spiega: "Va bene, dissi. Quando mi mandarono la traduzione, non credevo a quello che stavo leggendo. Invece di 'voglio una vita spericolata / voglio una vita come Steve McQueen', c'era 'voglio una vita spericolata / voglio una vita come Erroll Flynn'. Ma si può? È mica la stessa cosa. Loro dissero che in Germania Erroll Flynn era come Steve McQueen in Italia. Non diedi il permesso, ovviamente."

In questi giorni di quarantena, Vasco, che inizialmente era a Los Angeles, è riuscito a tornare in Italia.

