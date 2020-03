Tiziano Ferro canta “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero e fa commuovere i fan

Il 21 febbraio scorso Tiziano Ferro ha compiuto 40 anni: è stato per lui un traguardo molto importante, ecco perché ha pensato di festeggiarlo insieme ai suoi fan con il tour TZN 2020 che dovrebbe partire a maggio, salvo cambiamenti vista la triste situazione che stiamo vivendo. Dopo il suo compleanno, infatti, tutto è cambiato ed è proprio su questo che il cantante di Latina riflette nel suo ultimo post su Instagram.

“Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato – si legge nel post – ‘Stringimi forte che nessuna notte è infinita’”. L’artista ha citato un verso di una delle più belle e famose canzoni di Renato Zero, “I migliori anni delle nostra vita”, e non è un caso se l’ha fatto, in quanto nel video interpreta proprio questo brano. Davanti al computer, indossando un pigiama di Hello Kitty che ha fatto sorridere i fan, Tiziano Ferro con la sua splendida voce incanta tutti con la sua intensa interpretazione.

Con questo video, insomma, Tiziano Ferro ha reso omaggio a un gigante della musica come Renato Zero e ha fatto commuovere i fan con il suo incredibile talento. In questo momento il cantante si trova a Los Angeles, dove vive da anni con Victor Allen, diventato suo marito l’anno scorso.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!