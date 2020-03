Cesare Cremonini, in forse il tour estivo: "Il momento è delicato"

Cesare Cremonini sarebbe dovuto partire con il suo tour estivo a giugno prossimo. Molti concerti sono statu annullati a causa del Covid-19, il suo ancora no. Il cantante è ottimista, spera che si possa fare perché vorrebbe dire che abbiamo vinto questa battaglia.

In una intervista, Cesare ha dichiarato: "Mi auguro che si possa fare, ma il momento è delicato, dico solo che sarò felice di fare ciò che sarà deciso. L’egocentrismo va messo da parte: sta per nascere un mondo nuovo, teniamoci pronti".

Il cantante ha provato ad immagine il mondo quando questa emergenza sarà terminata: "Credo che molte delle nuove abitudini non scompariranno, per esempio le lezioni a distanza. I concerti, chissà: con una battuta, direi che anche se non sai chi è Mick Jagger, se torna dal vivo vai a vederlo; per altri basta lo streaming".

Domani, 27 marzo, Cersare compirà 40 anni e ha rivelato che sta organizzando una festa virtuale con i suoi amico collegati in chat. E dopo il suo compleanno, uscirà il video di "Giovane Stupida", che è stato girato con la tecnologia in 3D proprio a causa del Coronavirus: "Ho iniziato a progettarlo quando il virus era lontano, ma già avevamo capito che non era il caso di usare le strade e le città, quindi abbiamo virato sul 3D per ricostruire le ambientazioni che avevamo previsto in esterno. La tecnologia ci ha permesso di continuare a lavorare senza pericolo di contagio, ognuno da casa propria, tramite il web. In qualche modo è davvero un video ai tempi del coronavirus".

