Sabrina Salerno in versione casalinga fa impazzire i fan

Come tutti noi, anche Sabrina Salerno è in casa per aiutare l'Italia e il mondo intero a contenere l'epidemia Coronavirus. Non smette però di comunicare con i suoi follower attraverso Instagram. Sono moltissime, infatti, le foto che la cantante pubblica ogni giorno sul social. E i fan apprezzano tantissimo questa nuova versione casalinga della loro beniamina.

Qualche giorno fa Sabrina ha condiviso una foto che ha fatto letteralmente impazzire il suo pubblico. Nello scatto la vediamo in primo piano sorridente, con una felpa verde addosso e sullo sfondo il suo salotto, ammicca all'obiettivo e scrive nella didascalia: "Dalla casa più pulita del mondo... ladies and gentlemen vi presento Madame Amuchina...". Ci scherza su la Salerno. Evidentemente aveva appena finito di fare le pulizie e, visto il periodo delicato che stiamo vivendo, aveva disinfettato tutto.

Visualizza questo post su Instagram Dalla casa più pulita del mondo...ladies and gentlemen vi presento Madame Amuchina... Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Mar 2020 alle ore 4:34 PDT

In pochissimo tempo la fotografia ha fatto il pienone di like, scatenando le fantasie più proibite dei follower. "Dea della bellezza, complimenti", "Meravigliosa creatura, sei bellissima", sono solo alcuni dei commenti che i fan hanno lasciato sulla sua bacheca.

