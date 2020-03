I Backstreet Boys cantano “I Want It That Way” da casa: la reunion da sogno

I Backstreet Boys hanno deciso di fare compagnia alle loro tantissime fan di tutto il mondo cantando uno dei loro più grandi successi, “I Want It That Way”, direttamente da casa. L’iconica boyband degli anni’90 ha così dato il suo contributo al progetto Living Room Concerts For America promosso da Fox e iHeartRadio, un’iniziativa di beneficenza che vedrà tantissimi artisti esibirsi direttamente dal loro salotto nel tentativo di risollevare il morale e di dare conforto ai tanti fan costretti alla quarantena a causa del Coronavirus.

Sorridenti e belli come sempre, i Backstreet Boys ancora oggi sanno regalare emozioni ai fan che sui social hanno condiviso il video, riempiendo gli artisti di like e complimenti: Brian Littrell nel salotto della sua casa di Atlanta, Nick Carter a bordo piscina nel giardino della sua villa di Las Vegas, Howie Dorough dalla sua casa di Orlando in Florida, e da Los Angeles A.J. dal suo salotto e Kevin Richardson aiutato dai dolcissimi figli musicisti nella sua casa, hanno così rispolverato un grande classico, facendo cantare tutti.

The Backstreet Boys singing “I Want It That Way” from their separate abodes gives me so. much. joy. Also, I might be crying? #iHeartConcertonFOX pic.twitter.com/CfwXu6YQcZ — Ashley Spencer (@AshleyySpencer) March 30, 2020

Il progetto Living Room Concerts vedrà partecipare anche Alicia Keys, Dave Grohl, Billie Eilish e suo fratello Finneas, Camila Cabello, Shawn Mendes e Billie Joe Armstrong dei Green Day.

