Eminem dice di sua figlia Hailie: "Mi ha reso orgoglioso"

Durante la recente partecipazione al podcast "Hotboxin' with Mike Tyson" Eminem ha parlato di sua figlia, Hailie Jade Scott Mathers, dichiarando quanto sia orgoglioso di lei.

Marshall Mathers ha rivelato che Hailie, oggi 24enne, si è diplomata con lode alle superiori.

Hailie, nata nel giorno di Natale del 1995 dall'unione del rapper con Kim Mathers, è protagonista di numerosi brani musicali di suo padre, come "Mockingbird" e "Hailie's Song". Ma è passato molto tempo da quando era la bimba di cui parlano le sue canzoni. Oggi infatti è una (bellissima) donna di 24 anni che, tra l'altro, ha già molto successo sui social come influencer (conta infatti più di 1,9 milioni di followers).

Visualizza questo post su Instagram before coffee vs after coffee Un post condiviso da Hailie Jade (@hailiejade) in data: 18 Feb 2020 alle ore 7:55 PST

Eminem ha anche altre due figlie, sorellastre di Hailie, Whitney Scott Mathers e Alaina Marie Mathers, che Eminem ha adottato con la sua ex moglie, Kimberly Anne Scott.

Il rapper ha raccontato di aver aiutato a crescere anche una nipote, oggi 26enne, che per lui è come una figlia, ed un altro ragazzo oggi 17enne. Poi ha concluso: "Quando penso ai miei successi, penso a cose come queste. Probabilmente è la cosa di cui sono più orgoglioso!".

(Fonte: insider.com)