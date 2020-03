Il dj set di Jo Squillo spopola su Instagram

In questo periodo di quarantena tanti artisti sui social cercano di fare compagnia ai fan che si trovano a casa. Tra questi c’è anche Jo Squillo che sabato scorso ha lanciato il suo “Jo Squillo Live Show”, un vero e proprio dj set da lei condotto ovviamente da casa. In “compagnia” di due manichini, la cantante si è improvvisata dj e in diretta è stata seguita da oltre 20mila persone.

Lo spettacolo social ha visto la partecipazione di molte star del mondo dello spettacolo, come Simona Ventura, Miss Keta, Fedez, Emma, Luca Argentero, Francesca Cipriani e molte altre. In questo modo Jo Squillo ha regalato ai suoi fan qualche ora si divertimento e spensieratezza a suon di musica.

Il video del dj set continua a spopolare su Instagram e, visto il grande successo, Jo Squillo ha già ripetuto l’impresa con diversi altri appuntamenti con la discoteca casalinga. I video sono tutti disponibili sul suo profilo ufficiale.