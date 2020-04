L'incredibile performance di Dua Lipa con Don't Start Now... dalla sua camera

Anche Dua Lipa, come tutti noi, è bloccata a casa per evitare la diffusione del contagio del Covid-19. Ma la quarantena non ha fermato la cantante dal pubblicare il suo secondo album, Future Nostalgia, e dall'intrattenere i suoi fan con delle esibizioni live.

Ed è quello che ha fatto come ospite dell'Homefest: James Corden's Late Late Show Special. Collegata tramite chat, Dua ha cantato la sua hit Don't Start Now da camera sua e non era sola. Infatti, collegati ognuno dalla propria casa, c'erano anche i suoi coristi e tutta la sua band.

Le sorprese, però, non sono finite: ad esibirsi anche diversi ballerini, che si sono esibiti in una performance molto complicata, ma totalmente sincronizzati tra loro.

Sui social, i fan hanno apprezzato moltissimo l'esibizione di Dua: da chi ha scritto "non dovevi spaccare così tanto" a chi ha semplicemente rivolto affetto alla cantante "ti amo", o "grazie per essere vicina a noi in questi momenti."

