Heather Parisi parla della situazione Coronavirus ad Hong Kong: "Qua nessuna quarantena"

Heather Parisi vive con marito e figli, Elizabeth e Dylan, ad Hong Kong, da ormai dieci anni. Durante la situazione attuale generata dal Coronavirus, Heather ha spesso condiviso sui suoi social come lei e la sua famiglia stanno vivendo la situazione.

E ha anche voluto specificare alcuni dettagli su come Hong Kong sta gestendo la situazione: "A Hong Kong non c’è obbligo a rimanere a casa. È stato introdotto, invece, l’obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l’obbligo di non fare tavoli ai ristoranti o al pub con più di quattro persone" ha spiegato la showgirl, pubblicando una dolcissima foto dei figli, che sono potuti uscire per una passeggiata.

Successivamente, Heather Parisi ha postato anche un selfie, dove spiega bene che lì non c'è mai stata nessuna quarantena: "A Hong Kong non c’è mai stata nemmeno una “prima” quarantena intesa come obbligo per i cittadini di rimanere a casa. E non c’è nemmeno ora una seconda" ha scritto, aggiungendo: "Dalla settimana scorsa, a seguito dell’esplosione di qualche centinaio di casi, quasi tutti riferiti a persone rientrate a Hong Kong, il governo ha deciso di introdurre l’obbligo di quarantena per chiunque arrivi a Hong Kong dall’estero e di chiudere i luoghi pubblici e privati destinati ad attività sportive."