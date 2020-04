Alicia Keys racconta un traumatico incontro con un fotografo: "Mi ha trattata come un oggetto"

Alicia Keys si è aperta e ha raccontato un evento che l'ha traumatizzata a soli 19 anni. Lo ha fatto nel suo nuovo libro, More Myself, dove racconta appunto diversi episodi della sua vita.

Il tutto è accaduto durante uno shooting fotografico nel 2001, avvenuto mentre stava preparando la pubblicazione del suo primo album, Songs in A Minor.

Il fotografo, di cui la cantante non ha specificato il nome, avrebbbe convinto il team di Alicia di lasciarsi solo nello studio, per poi chiederle di "aprire di più la maglietta" e di "abbassarsi un po' i jeans". La cantante ha commentato: "Il mio spirito urlava che qualcosa era sbagliato, la situazione era squallida. Ma le mie proteste erano bloccate in gola, non riuscivo a parlare. Ho ingoiato le mie perplessità, stretto la pancia nei jeans, e ho obbedito."

"Questa cosa non riguarda il fatto che ho mostrato il mio corpo, che ho fatto, nel corso degli anni, secondo i miei termini, per i miei scopi" ha spiegato Alicia: "Rirguarda il fatto che sono stata manipolata e trattata come un oggetto."

Successivamente, la Keys ha capito perché il fotografo aveva voluto far uscire il team dalla stanza: "Una ragazza di 19 anni è più manipolabile di un intero gruppo di manager adulti. Ma giuro che non mi farò mai più rubare il mio potere."

