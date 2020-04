Taylor Swift salva un negozio di dischi della sua Nashville in crisi per il Coronavirus

Taylor Swift ha sempre dimostrato di tenere tantissimo ai suoi fan, ma anche al mondo della musica in generale. Ed ecco perché, dopo aver donato migliaia di dollari a diverse fan per pagare i loro affitti durante questo periodo di emergenza sanitaria, la cantante ha anche deciso di aiutare un piccolo negozio di dischi che si trova a Nashville, città dove è cresciuta.

Come tante piccole imprese, anche la Grimey's New & Preloved Music, sta vivendo delle grandi difficoltà a causa delle ordinanze che stanno cercando di evitare l'espansione del contagio da Coronavirus. Almeno fino a quando non sono stati contattati da Taylor, tramite il suo addetto stampa.

Doyle Davis, co-fondatore del negozio, ha raccontato: "Eravamo davvero sorpresi, per non dire sconvolti, dal fatto che Taylor Swift ci avesse contattato attraverso il suo addetto stampa. Ci ha dato un po’ di respiro durante la pandemia del Covid-19. on sapevamo di essere sul suo radar. Si era fatta avanti dopo i tornado che hanno colpito Nashville e il centro del Tennessee, e ora sta cercando di aiutare una piccola attività della sua città." Infatti, Taylor è sempre attenta a quello che succede alla città che l'ha aiutata nella corsa al successo.

Doyle ha continuato: "Taylor ha generosamente offerto un po’ d’aiuto direttamente al mio staff, vuole coprire i costi di tre mesi della nostra assistenza sanitaria. È una cosa grossa per noi, ora possiamo chiedere con più tranquillità i prestiti necessari per pagare l’affitto, i fornitori e altre spese. L’aiuto di Miss Swift ci sta dando una vera possibilità per tornare dopo tutto questo."

E ha commentato il gesto della cantante: "È incredibilmente incoraggiante e surreale che Taylor Swift si sia offerta di aiutarci in modo così significativo. C’è tanta incertezza verso quello che ci aspetta, e siamo grati di poter guardare avanti, pensare di tornare al negozio e continuare a condividere musica con la nostra comunità grazie al supporto generoso di Taylor."

