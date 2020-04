Coronavirus, morta la mamma di Fiordaliso: "Io e papà, invece, siamo guariti"

La mamma di Fiordaliso è morta a causa del Coronavirus. E' la stessa cantante a comunicarlo su Twitter, dove ha spiegato che anche lei e suo padre erano stati contagiati, ma sono guariti.

"Piacenza. Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma" scrive Fiordaliso: "Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (guarita), ma la roccia, ovvero mio padre, ti ha sconfitto, è guarito. Vaff Coronavirus."

La cantante 64enne ha così annunciato il decesso della madre, che era conosciuta dal pubblico per aver partecipato, in coppia con la cantante a Bake Off Italia - celebrity edition, nel 2017.

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

In moltissimi hanno risposto al tweet della cantante, facendole le condoglianze.