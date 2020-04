Elodie si mostra al naturale e conquista i fan

Anche gli artisti in questo periodo si trovano in quarantena in casa e molti di loro non temono di farsi mostrarsi ai propri fan in versione casalinga. Tra questi c’è anche Elodie: la cantante romana ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra al naturale, con i capelli ricci e un po’ scompigliati, senza trucco e con addosso quella che sembra essere una semplice vestaglia.

“Sgualcita”, ha scritto l’artista nel post. Eppure, anche in versione casalinga, Elodie è sempre bella e sensuale ed è riuscita a conquistare i fan anche con questo look acqua e sapone. “Sei vera”, ha scritto qualcuno. “Sei bellissima”, ha scritto qualcun altro, mentre non sono mancati commenti in cui i follower hanno suggerito alla cantante di tenere sempre i capelli così al naturale perché trovano che ci stia davvero bene.

Visualizza questo post su Instagram Sgualcita Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 2 Apr 2020 alle ore 4:56 PDT

A parte per il drammatico momento che stiamo vivendo tutti, per Elodie questo è un momento magico: la sua storia d’amore con Marracash va a gonfie vele e i loro tantissimi fan sognano di vederli presto convolare a nozze.

