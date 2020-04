Commento bollente sotto la foto di Laura Pausini, la reazione: "Arrapato da quarantena"

Laura Pausini è amata dai fan anche per la sua schiettezza: la cantante legge sempre i commenti dei fan e anche questa volta, ha deciso di rispondere alle parole di un follower che aveva lasciato un commento... bollente.

"Laura, ha due belle t...." così recita il commento, in riferimento al seno della cantante. Ma Laura non ci sta e risponde a tono: "Arrapato da quarantena". La risposta della Pau è diventata virale, ed è stata postata da numerosi profili su Instagram, tra cui Trah Italiano.

Visualizza questo post su Instagram MOOD ATTUALE: ARRAPATO DA QUARANTENA Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 2 Apr 2020 alle ore 6:21 PDT

In realtà non è la prima volta che i commenti di Laura fanno il giro del web: già in passato, su Twitter, la cantante aveva risposto a un utente che commentava la popolarità di Laura all'estero come immeritata. Il tweet "Eppure non è così... Baci :-)" era diventato virale, proprio come questa volta.

