Tiziano Ferro fa una cover di Bando di Anna e lancia la "My Trap Challenge"

Tiziano Ferro non ha mai nascosto di amare ogni tipo di musica, inclusi la trap e il rap. Ed è proprio dedicato alla trap l'ultimo post pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram, dove lancia la "My Trap Challenge".

Nel video, Tiziano fa una bellissima cover di Bando di Anna, brano che ha spopolato ovunque, classifiche, radio e anche social network come Tik Tok: "Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai" scrive Tiziano, nella descrizione del suo video.

"Ci vediamo nel bando, sopra il Booster, Quello Roberto (Roberto Casalino) io La sfera con Boombox, Già l’ho scritto in chat, avverti tutti, Ci vediamo alle 6 su FaceTime, Bando sopra il Booster, Ed io rinchiuso in casa mi sento un bluseman, Come il 96 "I'm a Scatman", L.A. le 9 e li le 5 attiva Skype" questo il testo di Tiziano.

Vi piace la versione di Bando di Tiziano?

