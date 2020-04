Ghali lancia la #GoodTimesChallenge su Tik Tok

L’ultimo singolo di Ghali, “Good Times”, contenuto nell’album “DNA”, è uscito già da qualche settimana e l’artista ha lanciato una sfida a tutti i suoi fan. Si tratta, appunto, della #GoodTimesChallenge e per partecipare occorre solo avere un profilo su TikTok.

In un video Ghali spiega di cosa si tratta: in sostanza, per prendere parte alla sfida bisogna riprodurre i gesti e i passi di danza che il cantante ha realizzato nella clip, e poi pubblicare il risultato su TikTok, utilizzando ovviamente l’hashtag della challenge.

Tantissimi fan hanno già aderito all’iniziativa e hanno pubblicato i primi video che imitano la danza di Ghali. Il brano “Good Times”, un pezzo con influenze dance e funk, ha un testo che trasmette positività e speranza, invitando tutti a preservare i momenti di felicità. Ecco perché, in questo momento difficile che tutti noi stiamo vivendo, questa canzone lancia un messaggio davvero importante.

