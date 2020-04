Francesco Sarcina contro la ex Clizia Incorvaia: "Non cedo agli attacchi puerili"

Per la prima volta, Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, commenta sui social la situazione con la ex moglie, Clizia Incorvaia.

La ex concorrente del GF VIP ha spesso parlato del cantante, dei suoi presunti tradimenti e comportamenti che lei non avrebbe più voluto accettare. Sarcina, da parte sua, ha accusato Clizia di averlo tradito a sua volta, con il migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

Francesco ha pubblicato un post su Instagram, dove ringrazia i fan per la vicinanza anche durante la quarantena, ma dove sembra anche attaccare Clizia: "E niente, volevo solo dirvi GRAZIE bella gente. Barba o non barba vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori. O almeno, IO, non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato!"

Inoltre, Sarcina ha raccontato che sta organizazndo qualcosa per i fan: "Detto ciò , sto organizzando una diretta dove mi piacerebbe parlare con voi e rispondere alle vostre domande e curiosità, o critiche, se intelligenti e sensate."

Nell'ultimo anno si è parlato molto della tormentata storia tra Clizia e Francesco, soprattutto quando è saltato fuori il nome della ragazza che si dichiara come la ex fidanzata del cantante, nonostante lui fosse ancora sposato. Grazia è stata anche ospite in tv, dove ha raccontato: "Io sono stata insieme a Francesco Sarcina per 4 anni, ma non ero la sua amante. Lui mi ha sempre trattato come fossi la sua donna. Lui messaggiava addirittura con mia madre. Mi ha detto che era separato in casa e che il suo era un matrimonio di gossip. Io mi sono accontentata perché ero innamorata, oggi non lo rifarei. Non ho più rapporti con lui dal 29 gennaio."

