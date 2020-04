Robbie Williams: "Ho temuto di essere positivo al Covid-19 e mi sono auto-isolato in un b&b"

Robbie Williams ha rivelato di aver sospettato di essere affetto da coronavirus e di aver scelto l'auto-isolamento per proteggere la sua famiglia.

Il cantante ha raccontato di essersi sentito molto male al ritorno dal suo recente viaggio in Australia. Nonostante i sintomi sospetti, tuttavia, non è riuscito ad ottenere un tampone. Così, nel dubbio, una volta arrivato in aeroporto, ha scelto di andare direttamente in una casa affittata tramite Airbnb, per non mettere a rischio la moglie Ayda Field e i loro 4 figli.

Robbie ha detto che la sua villa è molto grande e avrebbe potuto trascorrere l'isolamento nella sua casa senza entrare in contatto con la famiglia. Ma non si è fidato delle indicazioni del governo e degli esperti.

Così, rischiando anche di farsi arrestare per essersi allontanato da casa in quarantena, vista la drammaticità della situazione negli Stati Uniti, ha preferito non mettere in pericolo la famiglia.

Il cantante ha concluso la sua confessione dicendo che, ora che l'isolamento è finito ed è tornato a casa, non sa se ha avuto effettivamente il virus e, finché non riuscirà a fare il tampone, continuerà a temere per i suoi cari.

(Credits photo: Instagram/robbiewilliams)

