Jennifer Lopez ha dovuto rimandare le nozze con Alex Rodriguez per il Coronavirus

Come Katy Perry prima di lei, anche Jennifer Lopez ha dovuto rimandare le nozze a causa del Coronavirus.

La popstar ha annunciato la decisione mentre era ospite, in videochat, da Ellen DeGeneres. JLo ha spiegato che il matrimonio con Alex Rodriguez è posticipato a data da destinarsi: "Vedremo cosa accadrà. Sinceramente non so cosa succederà, è ancora troppo presto per fissare un'altra data. Per ora siamo in una situazione di stallo come il resto del mondo. Bisogna solo aspettare."

Ellen, allora, le ha suggerito dei metodi innovativi per organizzare il matrimonio, come, ad esempio, Tik Tok. La cantante ha risposto: "Ci dovrei pensare. In effetti non ho nessun impegno adesso."

"Per ora cerchiamo di prendere il meglio da questa situazione" ha spiegato JLo, che sta passando la quarantena con Alex e i figli: "E' un momento terribile per tutti, un momento strano, spaventoso e ansiogeno. Non sappiamo cosa accadrà, ma ricongiungermi con la mia famiglia e Alex senza andare continuamente in giro è anche piacevole."

