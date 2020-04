Frase choc di un hater contro Emma Marrone: "Spero tu muoia"

Durante questo periodo di isolamento forzato sono tanti i personaggi famosi che condividono gran parte del proprio tempo con i fan, in particolare con dirette su Instagram. Tra questi c'è sicuramente Emma Marrone, vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, che intrattiene spesso i follower e interagisce in diretta con loro.

Proprio ieri Emma ha concesso un'intervista in diretta al giornalista Luca Bianchini per #50domandesecche. Tra battute, aneddoti e rivelazioni, però, c'è stato anche un momento spiacevole, quando un follower, rivolgendosi ad Emma, ha commentato: "Spero tu muoia".

La cantante salentina, che in un primo momento è rimasta di sasso, ha risposto indignata al suo detrattore, commentando la frase infelice con il giornalista, che ha tentato di calmarla: “Occhio che tutto torna! Mi arrabbio. Perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”, ha sbottato Emma.

Chiusa la diretta con il giornalista, la cantante ha continuato a commentare la cosa, poi ha chiamato in diretta suo padre che le ha detto: “Fregatene di quello che scrivono, sono poveracci”. Poi Emma ha aggiunto: “Questo per far capire a certe persone che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post. E leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti. Spero che la gente legga quanto siete brutti dentro”.

(Credits photo: Instagram/real_brown)

