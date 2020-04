Piero Pelù svela un retroscena inedito su Vasco Rossi: "Potevamo litigare per colpa di un ex manager"

Piero Pelù ha svelato che, trent'anni fa, ha vissuto alcuni attimi di tensione con Vasco Rossi. Fortunatamente, i due sono riusciti subito a risolvere la situazione.

Lo ha raccontato il cantante reduce da Sanremo 2020, intervistato da Rolling Stone. Piero ha spiegato di provare assoluta stima per il Blasco: "Io con Vasco non posso che complimentarmi, sta dimostrando una tenuta pazzesca a livello dei Rolling Stones se non di più, se pensi al suo bacino d’utenza cioè l’Italia."

E poi ha raccontato il retroscena: "Noi eravamo in fase di ascesa ed eravamo arrivati alla EMI, sua casa discografica di allora. In quel periodo non aveva fatto dischi memorabili, forse era in una fase di calo creativo, può capitare a tutti", però pare che un ex manager della band commentò Vasco dicendo: "Vasco è vecchio, ora ci sono i Liftiba."

Pelù ha ovviamente spiegato che nessuno aveva appoggiato quelle parole e lo disse anche al rocker di Zocca quando lo incontrò. Era il 1995 e entrambi gli artisti si trovavano a Vota la Voce. Piero ha raccontato: "Quando Vasco si presentò per fare le prove subito dopo di noi io lo salutai e lui si mise a ringhiare un po'."

E, scherzando, ha imitato il Blasco: "Eh, questo qui, cioè mi vuol far le scarpe, ti faccio vedere io, ce ne vuole per fare il culo a Vasco, eeeh", ma poi il frontman dei Liftiba gli avrebbe risposto: "Vasco io non ho mai detto niente contro di te, tu fai cose che mi piacciono, altre meno, ma questo è normale."

"Ma sì, non siamo a scuola" si sarebbe concluso il discorso. E ora: "Ogni volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato tranquillamente."

Tutto è bene quel che finisce bene!

