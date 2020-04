Piero Pelù dice la sua su Achille Lauro: "Mi ricorda Renato Zero... Due punto zero"

Cosa pensa Piero Pelù di Achille Lauro e altri cantanti che, insieme a lui, hanno partecipato a Sanremo 2020?

Lo ha svelato lo stesso cantante intervistato da Rolling Stone. Quando gli è stato chiesto della sua partecipazione a Sanremo, Piero ha risposto di esserci andato per "festeggiare i miei 40 anni di musica e il mio ventesimo album in modo clamoroso e decisamente diverso, dopo tanti anni che dicevo di no."

Parlando dei suoi colleghi, Pelù ha confessato di aver rivisto Renato Zero in Achille Lauro: "Mi è parso un Renato Zero due punto… Zero. Lo dico senza ironia, però a vedere la sua provocazione non ho resistito e quando ho rubato la borsetta alla signora del pubblico poi ho detto che era la mamma di Achille Lauro."

Il cantante, inoltre, pare non aver apprezzato la lite tra Bugo e Morgan, diventata virale anche sui social: "Sono convinto che siano stati due maestri del marketing, più di Malcolm McLaren e della sua "Grande truffa del rock’n’roll". Poi non so chi ha fatto cosa, ma il pezzo è bello, solo che rischiava di non essere valorizzato dal festival, così purtroppo ha avuto bisogno della gossipata", Piero, però, apprezza molto Bugo, da lui definito "geniale".

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!