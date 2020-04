Post Malone vs Tyler Armes: battaglia legale per i diritti di "Circles"

Uno dei più grandi successi di Post Malone, "Circles", è finito al centro di una battaglia legale. La notizia è stata riportata dal sito TMZ, che ha avuto accesso ai documenti giudiziari.

Secondo la fonte, il cantautore Tyler Armes ha affermato di aver contribuito significativamente alla realizzazione del brano e per questo chiede che gli venga riconosciuto un credito.

Tyler ha raccontato che lui e Post Malone sarebbero stati incoraggiati a scrivere insieme e da questa collaborazione sarebbe nata "Circles". In particolare il cantautore afferma di aver contribuito a scrivere gli accordi e la linea del basso, oltre ad aver dato alcuni input per altre parti del brano.

La traccia è stata poi pubblicata nel 2019, con grande sorpresa di Tyler che non ha ricevuto alcun credito, nonostante gli scambi avuti con il team di Post Malone, che gli aveva offerto una quota del 5% dei diritti di pubblicazione.

Per tutta risposta Post Malone lo avrebbe citato in giudizio, negando la sua collaborazione nella creazione del brano. Il cantante ha anzi dichiarato che è la solita storia che si ripete: quando un brano ha successo come "Circles", compare puntualmente qualcuno che tenta di approfittarne.

(Credits photo: Instagram/postmalone)

