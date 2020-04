Elodie: fuori oggi due nuove versioni di "Andromeda" (con Madame e Merk & Kremont)

Elodie sta lavorando in questi giorni di quarantena. Ed oggi, 9 aprile, è pronta a far uscire due nuove versioni del pezzo che ha portato a Sanremo, "Andromeda Remix". Per l'occasione, la cantante si è valsa della collaborazione di due grandi nomi della scena musicale più alla moda: Madame e Merk & Kremont X BB Team Remix.

Grazie a questi featuring, infatti, il brano scritto da Mahmood acquista un sapore tutto nuovo. Madame è una delle più artiste più promettenti della scena urban in Italia, mentre Merk & Kremont sono dei dj e producer di Milano molto interessanti per il loro sound internazionale.

I due nuovi pezzi saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali e anche in rotazione radiofonica a partire da oggi.

"Andromeda Remix" fa parte di un progetto particolare lanciato dalla Island Records e chiamato "Island Presents". L'iniziativa prevede il lancio di nuove versioni, inediti, collaborazioni particolari ogni giorno per un mese. In questo modo l'etichetta ha intenzione di tenere compagnia al suo pubblico durante questo periodo di isolamento forzato.

