Gli One Direction stanno preparando qualcosa per il loro decimo anniversario? Le parole di Liam Payne

A luglio gli One Direction festeggeranno il decimo anniversario della loro unione, nata da un'idea di Simon Cowell a X Factor UK: i ragazzi parteciparono ai provini come cantanti singoli, ma poi parteciparono al talent show come band, classificandosi terzi.

Ad ora, i ragazzi stanno vivendo le loro vite da solisti, ma pare che qualcosa stia bollendo in pentola per l'importante anniversario. Almeno secondo quanto detto da Liam Payne.

Intervistato al The Sun, Liam ha raccontato di aver parlato con Harry, Louis e Niall: "Il decimo anniversario si avvicina, così stiamo parlando tutti insieme un sacco nelle ultime settimane, cosa che è stata molto carina", ma non ha nominato Zayn Malik, che lasciò la band prima dell'annuncio della pausa.

Liam ha fatto intendere che sta riguardando il loro vecchio materiale: "Sentire le voci di un sacco di persone, guardare vecchi contenuti e altre cose che non vedevamo da un sacco o che non avevamo mai visto prima, è molto interessante. Ci sono un sacco di cose diverse su cui stiamo lavorando tutti per cercare di farlo succedere e le persone stanno mandando mail in giro. Ma più di tutto, è un ottimo momento per riconnetterci tutti insieme."

Le voci di una possibile reunion circolano da gennaio, quando sul sito degli One Direction era comparsa la scritta "2020 Sony Music Entertainment" e anchei membri della band hanno sempre speso belle parole per i loro compagni: "Saremo fratelli per la vita" aveva detto Niall Horan, dicendo che parteciperebbe a una reunion per: "Dare gioia ai fan".

