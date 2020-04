Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi duettano sulle note dei Coldplay

Dall'inizio del lockdown, sono tanti gli artisti che hanno scelto di mantenere il contatto con i fan attraverso le dirette Instagram e di intrattenere i follower con chiamate in diretta o, magari, duettando con i colleghi.

A questi si aggiungono anche Ermal Meta, vincitore dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo, e Giuliano Sangiorgi, membro e fondatore dei Negramaro.

I due musicisti si sono collegati in streaming e hanno regalato ai fan un memento a dir poco magico, cantando e suonando dal vivo sulle note di uno dei brani più belli dei Coldplay. Il brano in questione è "The Scientist", pubblicato dai Coldplay nel 2002 come secondo singolo estratto dall'album "A Rush of Blood to the Head".

Il duetto, pubblicato sui profili di Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi, ha riscosso un enorme successo tra i fan.

