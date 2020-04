Elettra Lamborghini racconta la sua quarantena sui social: “Sto a magnà come na vacca da monta”

Con la sua solita simpatia e la sua grande esuberanza, Elettra Lamborghini continua a raccontare la sua quarantena sui social. Tra le sue stories di Instagram, ad esempio, la cantante ha raccontato di aver fatto “un giro di piercing”, ossia di aver spostato quello che aveva sul capezzolo sulla lingua, mentre sul capezzolo ha messo quello che aveva sull’ombelico. Questo spostamento ha causato non pochi problemi, considerando che il buco sulla lingua le si era quasi richiuso e dunque cambiare piercing è stato doloroso.

Poco dopo, Elettra ha condiviso una sua vecchia foto dove sorrideva sensuale, confessando di non voler postare una foto attuale perché si sente un po’ ingrassata. Con grande autorironia, nel post ha scritto: “Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social – si legge nel messaggio - ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah. Con Amore. State a casa”.

Negli ultimi tempi Elettra sui social si è battuta molto per cercare di far capire al suo pubblico l’importanza di rispettare le regole e di rimanere in isolamento per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. “Dovete stare a casa... lo capite? - ha scritto - Anche se state bene e se pensate di non avere il coronavirus. Non siamo assolutamente fuori pericolo! Io ho amici che stanno morendo. Gli amici non possono andare a casa di altri amici, chiaro? - ha continuato - Lo so che è difficile, lo è per tutti ma così non ne usciamo più. Io controllo le statistiche ogni mattina ed ero felice qualche giorno fa vedendo che stava migliorando invece adesso...”.

