Dua Lipa potrebbe già iniziare a lavorare al terzo album

Dua Lipa ha appena pubblicato il suo secondo album, Future Nostalgia, uscito il 27 marzo 2020. Ma la cantante potrebbe già iniziare a lavorare al suo terzo disco.

Lo ha dichiarato la stessa Dua, intervistata a Official Big Top 40. "Sarei dovuta essere in tour da fine aprile, ma dal momento che è stato rinviato, molto probabiblmente inizierò a pensare al mio terzo disco prima del previsto. Solo perché con tutta probabilità, a un certo punto, avrò un po' più di tempo per andare in studio" ha spiegato la cantante.

Dua aveva annunciato la decisione di posticipare il tour durante una diretta Instagram. La cantante, in lacrime, aveva prima raccontato che il suo album sarebbe uscito prima, nonostante la pandemia in corso: "Voglio portare felicità alle persone in questo momento difficile", e poi aveva annunciato che, nonostante avessero aspettato a lungo per decidere, sperando che la situaizone migliorasse, avevano deciso di posticipare il tour al 2021.

In effetti, Dua Lipa sarebbe dovuta partire per il suo tour in questi giorni. La cantante si sarebbe fermata anche a Milano, dove sarebbe stata in concerta al Mediolanum Forum, il 30 aprile. Il tour, invece, è stato posticipato e Dua sarà a Milano il 10 febbraio 2021, e Radio 105 è radio partner dell'evento!

