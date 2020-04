Fedez e Chiara Ferragni cantano "Le Feste di Pablo" insieme a Leone: il video fa impazzire i fan

Fedez è tornato nel mondo della musica! A sorpresa, il rapper ha pubblicato il remix de Le Feste di Pablo di Cara e, da subito, il brano è diventato super popolare, trasformandosi anche in una challenge di Tik Tok.

E anche il rapper ha deciso di pubblicare un video dove, con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone, canta a squarciagola la nuova canzone, davanti a un pubblico molto particolare. Infatti, la famiglia Ferragnez si è esibita davanti a tutti i peluche del piccolo Leone e, in pochissimo tempo, è stato visualizzato da 4 milioni di persone.

La canzone di Fedez, comunque, è diventata anche una challegne di Tik Tok. Chiara, infatti, ha invitato i fan a postare un video con uan festa in casa, utilizzando come base Le feste di Pablo. All'appello hanno risposto in tantissimi, e sia la Ferragni sia Fedez hanno ripostato nelle loro stories alcuni dei video più divertenti.

