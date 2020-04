Robbie Williams e Gary Barlow dei Take That duettano a distanza: "Scusate per l'attesa"

Chi non sogna una reunion dei Take That? I fan del gruppo inglese può esultare, perché, anche se a distanza, una piccola reunion è avvenuta: infatti Gary Barlow e Robbie Williams hanno duettato su Shame.

Il brano è del 2010, quindi compie proprio quest'anno 10 anni. La canzone, che fa parte di In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990-2010, il secondo greatest hits di Robbie Williams, è un brano composto al di fuori dei Take That, infatti Williams aveva lasciato la boyband nel 1995, e quello era il primo duetto dopo ben 15 anni.

L'incontro tra Gary e Robbie è avvenuto grazie all'iniziativa #TheCroonerSession, organizzata proprio da Barlow. Si tratta di vere e proprie sessioni live su Twitter: Gary ospita altri cantanti per duettare a distanza. Prima di Robbie, l'ex Take That aveva anche cantato Get Back dei Beatles insieme a Brian May.

Ovviamente in tantissimi hanno chiesto a Gary di invitare anche Robbie Williams e, alla fine, il desiderio è stato espresso. "Scusate per avervi fatto aspettare così tanto per questo" ha twittato Gary: "Sì, il dinamico duo è tornato. Grazie Robbie per aver dedicato del tempo per farne parte. Grandi abbracci (virtuali ovviamente)."

Sorry to have made you wait so long for this one.

— Gary Barlow (@GaryBarlow) April 13, 2020

Shame è stata scritta da entrambi i cantanti e nel video ufficiale possiamo vedere un omaggio a I segreti di Brokeback Mountain, film di Ang Lee del 2005. Inoltre, il disco che conteneva Shame, aveva anche un altro brano scritto insieme a Barlow, Heart and It.

