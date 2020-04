Jennifer Lopez e l'ex Puff Daddy ballano a distanza per beneficenza

"Probabilmente ti ho insegnato io quei passi di merengue", ha detto Jennifer Lopez all'ex Puff Daddy. I due si sono incontrati virtualmente sui social e hanno dato vita a uno spettacolo davvero bellissimo: hanno ballato sotto le note della canzone "Suavemente" per beneficenza. La coppia ha, infatti, aderito a una raccolta fondi per combattere il Covid-19.

L'iniziativa parte proprio da Puff Daddy, che la scorsa settimana aveva annunciato: "Io e la mia famiglia stiamo facendo una maratona di ballo. Il mondo intero è invitato". J.Lo ha accettato subito e la coppia ha fatto impazzire tutti i fan in ascolto. Anche il fidanzato della cantante ha apprezzato l'esibizione: Alex Rodriguez, infatti, è un grandissimo fan del rapper.

Ecco il loro divertentissimo video.

Diddy and J Lo are dancing to Suavemente on IG Live with over 100K viewers They’re raising money towards coronavirus efforts. Dope to see the former couple reunited. pic.twitter.com/1skhHEX3T8