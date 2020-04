Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Roberta Morise: “Nessun rispetto in un momento così delicato”

Dopo la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli, a Eros Ramazzotti sono stati attribuiti diversi flirt, tutti poi puntualmente smentiti dal cantante. L’ultimo in ordine di tempo è il pettegolezzo che lo vorrebbe insieme a Roberta Morise, showgirl ex fidanzata dal presentatore Carlo Conti.

Con un duro post sui social, Eros ha deciso di porre fine a questa ennesima falsità sulla sua vita privata, smentendo il presunto flirt ed esprimendo tutta la sua rabbia di doverlo fare in un momento così difficile per tutti noi, dove le notizie importanti sono ben altre.

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà ) in un momento storico per l’Umanità – scrive il cantante - Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico. Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte”.

“Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano – ha proseguito Eros - nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se è vero che con il Coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle. Forza Italia – ha concluso con un augurio - Ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori”.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai classici!