One World Together at Home: ospiti e come vedere il concerto benefico organizzato anche da Lady Gaga

Si chiama One World Together at Home il concerto benefico organizzato anche da Lady Gaga per raccogliere fondi destinati a combattere il Coronavirus. Il mega evento si terrà il 18 aprile e sarà possibile seguirlo da praticamente ogni parte del mondo.

Tra gli ospiti confermati ci sono tantissime star di fama internazionale, che intratterranno il pubblico da casa loro. Ad ora, questi i nomi di chi si esibirà al One World Together at Home: Adam Lambert, Alanis Morissette, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Annie Lennox, Becky G, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Billy Ray Cyrus, Camila Cabello, Celine Dion, Charlie Puth, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, Finneas O'Connell, Hozier, J Balvin, Jack Black, Jennifer Lopez, Jess Glynne, Jessie J, John Legend, Kesha, Liam Payne, Lizzo, LL Cool J, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé, Niall Horan, Paul McCartney, Pharrell Williams, Rita Ora, Sam Smith, Shawn Mendes, Sheryl Crow, Sofi Tukker, Stevie Wonder, Taylor Swift, The Killers, Usher, Victoria Beckham e Zucchero.

Il concerto sarà presentato da tre conduttori di tre famosissimi talk show, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert e sarà trasmesso il 18 aprile, alle 2 di notte ora italiana, su ABC, CBS e NBC. Domenica 19, invece, sulla BBC, nel Regno Unito, verranno mostrate solo le esibizioni degli artisti britannici.

Ma come vederlo in Italia senza restare svegli fino alle 2 di notte? Non preoccupatevi, lo show sarà disponibile in streaming su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, Tidal, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube, sabato 18 aprile a partire dalle ore 20 italiane.

