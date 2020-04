Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposeranno in Italia passata l'emergenza Coronavirus?

Come in molti ormai sapranno, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno dovuto posticipare le loro nozze a causa dell'emergenza provocata dal Coronavirus. La data, ovviamente, è ancora sconosciuta, ma pare che i due abbiano deciso di sposarsi in Italia.

Infatti una fonte di UsWeekly ha raccontato che la cerimonia era già stata organizzata nel nostro Paese e che, dopo la fine dell'emergenza, i due convoleranno a nozze nello stesso posto: "È tutto organizzato e pagato. Ovviamente hanno dovuto posticipare per la crisi Coronavirus."

"Poco dopo che le cose saranno tornate alla normalità" ha spiegato la fonte: "Vogliono celebrare il loro amore di fronte alla famiglia e ai loro amici più intimi."

La location è top secret e possiamo solo sperare che la cantante e l'ex giocatore di baseball decidano di documentare l'evento con tantissime foto, esattamente come quando Alex aveva chiesto la mano a Jennifer nel 2019, su una bellissima spiaggia delle Bahamas.

Alex e JLO, nonostante la quarantena, sono comunque impegnati con le nozze e la loro organizzazione, insieme ai loro figli: Emme e Maximilian, di 12 anni, figlie della cantante e di Marc Anthony, e Ella, 11 anni, e Natasha 15, figlie di Alex.

