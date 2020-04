Michael Bublè dà una gomitata alla moglie in un video su Instagram e scoppia la polemica

In questi giorni Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato stanno raccontando la loro quarantena attraverso i social network. Qualche giorno fa, durante una diretta su Instagram, il cantante ha dato una gomitata alla moglie, interrompendola mentre anche lei cercava di salutare i fan in diretta.

Michael Bublé is currently under fire due to a recent IG live in which he forcefully grabbed his wife Luisana Lopilato after she talked over him.



Similar clips from the past have surfaced, and the actress has put out a statement denying the allegations. pic.twitter.com/MGtPJfx42o — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) April 12, 2020

Il video è diventato ben presto virale e ha scatenato la preoccupazione di tanti followers della coppia: molti fan, infatti, hanno accusato Bublè di essere un violento e di aver perso la pazienza perché sua moglie provava a parlargli sopra. Per placare la polemica è intervenuta persino Luisana che ha difeso il marito dalle accuse con un post in cui ha spiegato che il loro matrimonio va a gonfie vele, che lei è sempre molto innamorata di Michael e che queste sono tutte bugie, diffuse da chi vuole screditare il marito per guadagnare visibilità.

"È incredibile come siano alcune persone! - ha scritto - Mentre siamo nel mezzo di una pandemia, viviamo sotto quarantena con angoscia, paura, solitudine e incertezza di ogni tipo! Ogni giorno con mio marito proviamo a fare delle dirette per portare un po’ di felicità e divertimento. Dopo tutto il dolore che abbiamo provato, voglio che tutti voi sappiate che non ho dubbi su chi sia mio marito. Lo sceglierei di nuovo mille volte! - ha sottolineato - Non è giusto! Questa persona sta danneggiando e approfittando di questa pandemia in cui le persone soffrono, muoiono e sono in quarantena per guadagnare fama e seguaci. Stanno condividendo bugie e non lo permetto perché stanno mancando di rispetto alla mia famiglia, quindi chiedo a tutti voi che da anni vi fidate di me di non permetterlo nemmeno voi! Il mondo ha bisogno più che mai di amore, speranza, unità di valori e solidarietà. Non di questo tipo di persone".

Un portavoce del cantante ha definito queste accuse come un “tentativo fallito di cyber bullismo" nei confronti dell’artista: “Chiunque li guardi su Facebook Live ogni giorno potrà vedere che sono una bellissima coppia piena d’amore”, ha spiegato a E! News, mentre Bublè, al momento, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.