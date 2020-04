Fiordaliso è guarita dal Coronavirus

L'incubo Coronavirus è finito per Fiordaliso.

La cantante aveva già raccontato sui social che sia lei sia sua sorella, suo padre 91enne e sua madre erano stati contagiati dal Covid-19. Sfortunatamente la madre non ce l'ha fatto, come dichiarato dalla stessa Fiordaliso, che non ha nemmeno potuto salutarla: "Ho accudito mia mamma per cinque giorni, poi se ne è andata e non l’ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà... mia sorella si è ammalata prima. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata... Mia mamma mi ha detto: sto morendo. Non le ho potuto dirle neanche addio, il mostro fuori la porta di casa ci ha stravolto la vita."

Ma, finalmente, arriva una bella notizia: infatti la cantante ha comunicato di essere ufficialmente guarita dal Covid-19. Lo ha annunciato tramite un post sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza. Sono guarita, tampone negativo."

Anche la sorella e il padre di Fiordaliso, fortunatamente, stanno meglio.