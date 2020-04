Due medici cantano “Creep” dei Radiohead in corsia e il video commuove il web

Medici, infermieri e personale sanitario in questo periodo stanno combattendo ogni giorno contro il Coronavirus, in prima linea per assistere i pazienti, spesso con turni estenuanti. Com’è comprensibile, a fine giornata per loro la stanchezza e la tensione accumulate sono davvero insostenibili: come accaduto qualche settimana fa con un medico che ha interpretato alcuni brani dei Queen, altri due dottori hanno deciso di regalare un momento di spensieratezza ai colleghi dell’Ospedale di Castel San Giovanni, nel Piacentino, con un’esibizione inaspettata.

I due medici si chiamano Simone Iosani e Luca Rosato e hanno interpretato la meravigliosa canzone dei Radiohead, “Creep”. La loro performance in corsia è stata ripresa da uno degli infermieri presenti e il video poi è stato messo online sui social dalla Azienda Usl di Piacenza: “Una chitarra, due chirurghi stanchi a fine turno e una canzone improvvisata per sciogliere la tensione – si legge nel post - All’ospedale di Castel San Giovanni succede anche questo, quando finalmente i nostri professionisti si tolgono l’ingombrante tuta protettiva e si lasciano un po’ andare. Capita che ne venga fuori un momento di musica spontanea, 'rubato' col telefono da un giovane infermiere. Lo condividiamo come un messaggio di speranza e di gioia – si conclude il messaggio - per dire che noi abbiamo tanta voglia di andare avanti e riprenderci piano piano momenti della nostra quotidianità che il Covid ci ha reso difficili”.

Il video è diventato ben presto virale e ha commosso tutti gli utenti del web che si sono complimentati con i due medici musicisti.