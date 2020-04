È morto Domenico Renis, il Don Tonino del reggae che aveva collaborato con i Sud Sound System

Si chiamava Domenico Renis, ma nell’ambiente della musica era conosciuto come Tony Renis o come Don Tonino: era un musicista reggae, aveva 38 anni e aveva collaborato con i Sud Sound System per il brano “Me presentu”.

Domenico è morto in casa nel paesino dove viveva, Lizzanello, in provincia di Lecce: secondo i quotidiani locali, sarebbe stato stroncato da un infarto causato da un’overdose ma, in realtà, sul posto sono giunti sia l’ambulanza che i Carabinieri e adesso ci sono delle indagini in corso per stabilire le cause del decesso.

A dare la notizia è stato lo stesso Comune di Lizzanello che su Facebook ha scritto: “Questa mattina ci ha drammaticamente lasciato, un nostro giovane sfortunato, Domenico Renis, detto Tony. Possa la pace dei cieli ricambiare le sue immense sofferenze terrene! Un abbraccio di cordoglio alla madre Lina dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale”.

Domenico era tornato sulla scena musicale salentina dopo un periodo difficile della sua vita, al termine del quale lui stesso aveva chiesto sostegno ai fan del reggae per ripartire con la sua carriera.