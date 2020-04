Emma torna a parlare di Belén e De Martino: "Non dovevo perdonare lei, non ha fatto nulla"

Sono passati otto anni dalla fine della relazione tra Emma Marrone e Stefano De Martino, oggi felicemente insieme a Belén Rodriguez. Tra Belén, che allora era fidanzata con Fabrizio Corona, fu galeotta la trasmissione Amici, dove Belén partecipò, tra il corpo di ballo, nel 2012.

I due, nel 2013, si sposarono, poi ebbero Santiago, divorziarono, per poi tornare insieme. Emma, da parte sua, non ha mai voluto alimentare il gossip, evitando di parlare della situazione. Ma in questi giorni, qualcosina lo ha detto.

Emma, infatti, durante una diretta su Instagram, stava rispondendo alle domande dei suoi fan. Uno dei suoi follower le ha chiesto: "Emma, hai perdonato Belén?" e Emma ha prontamente chiarito di non avercela assolutamente con la showgirl argentina: "Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén semmai. Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così."

Ma questa non è la prima volta che Emma torna a parlare di Stefano. Non molto tempo fa, durante un'intervista, la cantante aveva confessato che il loro rapporto era destinato a finire: "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico."

Invece, Belén ha confessato di aver sempre ammirato Emma, tanto da arrivare a imitarla quando si è fidanzata con De Martino: "Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio Corona. Poi è successo quello che è successo. Ci siamo messi insieme e nei primi tempi cantavo a casa, perché lui aveva avuto accanto una cantante bravissima. Io cantavo perché mi dicevo: ‘Quella là è forte!’. Io ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore, anche nel canto. E la copiavo."

