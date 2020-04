Harry Styles fa un peto durante un'intervista: la gaffe diventa virale

Harry Styles è stato protagonista di una piccola gaffe: il cantante mentre era in diretta per essere intervistato si è lasciato andare un peto mentre parlava. La gaffe di Harry è diventata virale, tanto che, su Twitter, per diverse ore è stato in tendenza l'hashtag #OhNoHarry.

Il cantante era in diretta con la radio online HeartRadio e stava parlando con i conduttori del suo brano Adore You. E, mentre chiacchierava, si è sentito un rumore inequivocabile... quello di un peto.

Il rumore è stato notato subito dai fan, che hanno mandato in tendenza l'hashtag #OhNoHarry, commentando l'episodio in modo divertente: "Harry che dà via libera ai suoi bisogno fisiologici in diretta mondiale".

#OhNoHarry:

Per il peto di Harry Styles durante un'intervista pic.twitter.com/dWvoX0iWuq — Perché è in tendenza? (@ETendenza) April 19, 2020

L'hashtag è stato commentato dai fan di tutto il mondo che hanno anche sottolineato che Harry è una persona come tutti noi... E a chi non è mai successo di farsi scappare un peto?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!