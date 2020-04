Silvia Provvedi pubblica un video dell'ecografia sui social: i fan in visibilio

Ormai non manca molto al giorno in cui Silvia Provvedi de Le Donatella e il fidanzato Giorgio De Stefano diventeranno genitori. E non vedono l'ora, come scritto dalla stessa cantante sul profilo Instagram che condivide con la sorella Giulia.

Silvia ha postato un video dove un medico le sta facendo un'ecografia. La futura mamma è visibilmente molto emozionata, come si sono emozionati tantissimi follower guardando il video, che ha come sottofondo la commovente Photograph di Ed Sheeran.

"1,370 kg d'amore Manca sempre meno... ti aspettiamo cucciola! 29+5 weeks pregnant" ha scritto la Provvedi come descrizione del video, che è stato visualizzato più di 500.000 volte. Tantissimi anche i commenti di auguri ai futuri genitori:: da Guendalina Canessa, fino a Marcello Sacchetta. Non mancano i commenti anche di persone che stanno per diventare genitori proprio come Silvia, come Rachele, che scrive: "Lo spettacolo della natura. La mia Gaia nascerà il 28 aprile."

Insomma, tra poco Silvia potrà abbracciare la sua piccolina e sarà sicuramente un momento molto emozionante!

