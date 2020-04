I bambini di una scuola media riscrivono Viceversa di Francesco Gabbani per parlare del Coronavirus

Come è già purtroppo noto, la provincia di Bergamo è una delle più colpite dal Coronavirus. Ma ognuno si sta impegnando, come può, per poter continuare a lottare questa situazione, anche con un sorriso o un momento di svago.

Ed è quello che ha ottenuto la professoressa di musica dell'Istituto Comprensivo di Serina, Myriam Presenti, quando ha assegnato ai suoi studenti un compito davvero particolare. I ragazzi hanno dovuto adattare il testo di Viceversa, brano di Francesco Gabbani, secondo classificato al Festival di Sanremo 2020, alla situazione attuale.

I ragazzi hanno lavorato sulle loro interpretazioni: c'è chi ha parlato dell'altruismo di chi è in prima linea per curarci e proteggerci dal virus, chi sogna di poter tornare a giocare all'aperto e chi chiede a tutti di rispettare le regole per tornare a essere vicini il prima possibile.

Ecco alcuni dei bellissimi ragazzi della scuola media di Serina, che potete trovare sul canale Youtube della professoressa.